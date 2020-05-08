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Пандемия коронавируса нового типа

Чувашия стала 25-м регионом России, где выявлено больше тысячи заразившихся коронавирусом

За сутки в регионе зафиксировали 68 новых случаев заболевания COVID-19

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек в Республике Чувашия, количество таких регионов в России достигло 25. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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Согласно данным штаба, за сутки в Чувашии выявлено 68 новых случаев, всего в регионе 1018 заразившихся.

Число заразившихся превышает тысячу еще в 24 регионах. В Москве их 98 тыс. 522 человек, в Московской области - 18 тыс. 350 человека, в Санкт-Петербурге - 6 565, в Нижегородской области - 3 886, в Республике Дагестан - 2 468, в Мурманской области - 2 322, в Краснодарском крае - 1 732, в Тульской области - 1 620, в Ростовской области - 1 594, в Свердловской области - 1 584, в Калужской области - 1 564, в Брянской области - 1 514, в Татарстане - 1 498, в Рязанской области - 1 475, в Северной Осетии - 1 436, в Ленинградской области - 1 354, в Башкирии - 1 332, в Курской области - 1 268, в Тамбовской области - 1 131, во Владимирской области - 1 124, в Республике Ингушетия - 1 108, в Кабардино-Балкарии - 1 089, в Мордовии - 1 055, в Ямало-Ненецком АО - 1 054.

Всего в России, по сведениям штаба, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человека, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЧувашияПандемия коронавируса нового типа
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