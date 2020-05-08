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Пандемия коронавируса нового типа

В Адыгее ввели обязательное ношение масок и перчаток

В районах с неблагоприятной эпидемической обстановкой проведут масштабное тестирование на коронавирус

МАЙКОП, 8 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи обязали население республики носить маски и перчатки с 12 мая, это решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и опубликовано на сайте главы республики в пятницу.

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"С 12 мая считать необходимым внедрение обязательного ношения гражданами масок и перчаток, соблюдение социального дистанцирования в местах и организациях, чья деятельность не приостановлена указами главы Республики Адыгеи и сопряжена с рисками контактирования граждан друг с другом", - говорится в тексте решения оперштаба с пояснением, что контроль над соблюдением нововведения возложен на руководителей организаций.

Уточняется, что масштабное тестирование на коронавирус планируется провести в городе Адыгейске и Тахтамукайском районе, где сложилась наиболее неблагоприятная эпидемическая обстановка. Обязательное тестирование также проведут среди медперсонала республики, сотрудников находящихся в зоне риска структур - магазинов, строительных и дорожных организаций, жителей других регионов, прибывших в республику, а также жителей Адыгеи, работающих на территории Кубани.

По данным оперштаба республики, в республике на лечении с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом находятся 154 человека. С начала пандемии общее количество выздоровевших от COVID-19 в регионе составило 99 человек, умерли семь человек.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия коронавируса нового типа
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