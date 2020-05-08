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Ассоциация вузов предложила проводить ЕГЭ только для планирующих поступать

В ассоциации также предлагают выдать школьные аттестаты на основе школьных оценок

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ассоциация "Глобальные университеты" предлагает перенести сроки сдачи единого государственного экзамена на конец июля - начало августа, проводить экзамен планируется только для тех, кто планирует поступать в вузы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ассоциации.

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"Что мы предлагаем? Во-первых, школьные аттестаты выдать в 2020 году без проведения ЕГЭ, на основе школьных оценок. Во-вторых, провести ЕГЭ в конце июля - начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы. Это позволит отказаться от экзамена по базовой математике", - говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается прием документов, конкурсную процедуру и зачисление в вузы провести с 15 августа по 1 сентября по традиционной схеме полностью в дистанционном режиме. Вузы, сохранившие собственные вступительные испытания, должны провести их онлайн, считают в ассоциации. Зачисление на платные места предлагается проводить до 1 октября включительно. Вузы имеют право самостоятельно установить срок начала обучения первого курса.

"В случае принятия нашего предложения занятия первокурсников в вузах могут начаться не позднее 10 сентября 2020 года", - отмечается в сообщении.

Против отмены ЕГЭ

При этом в ассоциации исключают отмену ЕГЭ, поскольку экзамен "является ключевым инструментом, гарантирующим равный и справедливый доступ к высшему образованию в России".

"Отмена ЕГЭ и замещение его неопределенными, непривычными и непонятными людям правилами приема в вузы, даже в условиях пандемии, приведет к гораздо большей несправедливости, к гораздо большему социальному раздражению, чем его сохранение", - поясняется в сообщении.

Также отмечается, что зачисление в вузы на основе школьных оценок невозможно в принципе. Например, школа, в отличие от 100-балльной шкалы ЕГЭ, фактически работает с трехбалльной шкалой оценок - 3, 4 и 5. В случае отмены экзамена в 2020 году в вузы могут прийти абитуриенты, которые имеют одинаковую сумму баллов - 15 из 15 возможных. Это подорвет объективные основы отбора абитуриентов при поступлении, считают в ассоциации.

Кроме того, отмена ЕГЭ потребует возврата к вузовским экзаменам, но сейчас большинство вузов утратили методику проведения таких экзаменов, а их правила неизвестны и непонятны абитуриентам.

"Есть риск, что родители начнут срочно искать репетиторов, а точнее - "близких" к вузам людей, которые они выбрали для поступления. Очевидно, что при реализации такого сценария резко вырастет уровень общественного недоверия в столь чувствительной для всех сфере, как поступление в вуз", - сообщили в ассоциации.

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