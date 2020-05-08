Жителям Хабаровского края разрешили гулять в 500 метрах от дома

ХАБАРОВСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продлили режим самоизоляции до 1 июня, разрешив при этом прогулки в 500 метрах от дома, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

Президент России Владимир Путин на совещании 6 мая о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил руководителям регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая. В Хабаровском крае режим самоизоляции действовал до 11 мая.

"Внести в постановление правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. №97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения: слова "11 мая" [изменить] на "1 июня", - говорится в документе.

В регионе разрешили индивидуальные прогулки в 500 метрах от дома с 9 до 12 часов дня и с 20 до 23 часов вечера. В парках откроют для посещения пешеходные зоны. Аттракционы и объекты уличной торговли работать не будут. Также в крае разрешили торговлю бытовой техникой.

В регионе предусматривается постепенное снятие введенных ранее ограничений. Неработающие предприятия сферы услуг будут открываться в три этапа. Первыми разрешение на работу получат маленькие магазины промтоваров, далее - небольшие торговые центры, где нет фудкортов и услуг из сферы развлечений. При этом там должно быть достаточно пространства, чтобы можно было соблюдать безопасную дистанцию. На третьем этапе будет рассмотрен вопрос снятия запрета на работу больших торговых центров, ресторанов, баров и кафе, общественных бань и саун, больших торговых центров с фудкортами, игровыми комнатами и кинотеатрами.

По данным регионального правительства, в крае зарегистрирован 781 случай заражения коронавирусом, выздоровели 260 человек. Большая часть заболевших - люди в возрасте 35-40 лет, 8% от общего количества - дети.