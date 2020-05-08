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Пандемия коронавируса нового типа

У ВОЗ пока нет подтверждения, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане

При этом в организации не исключают, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, и впоследствии она распространилась среди населения
Описание
© EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI ATTENTION

ЖЕНЕВА, 8 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает подтвержденной информацией о том, что рынок в китайском городе Ухане был первым источником заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Женеве эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эбарек.

"Этот рынок точно играл какую-то роль [в распространении коронавируса] - либо как источник вспышки, либо при ее распространении", - сказал он. "Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки", - пояснил эксперт. Эбарек не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, и впоследствии она распространилась среди населения.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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