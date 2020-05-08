{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Белокаменке под Мурманском приблизилось к 2 тыс.

Результаты тестов на коронавирус подтвердились еще у 30 человек

МУРМАНСК, 8 мая. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтвердились еще у 30 рабочих на стройплощадке в Белокаменке, общее количество заболевших составило 1 994 человека. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, работы выполняют 20 подрядных организаций, среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" - был выявлен очаг заражения коронавирусом. На стройплощадке "Велесстроя" было занято более 4,6 тыс. человек.

"По состоянию на 10:30 8. 05. 2020 в Мурманской области выявлено 50 новых случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 2 322, из них 1 994 - на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 1 964 случаях заражения в Белокаменке. Компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работы на объекте для проведения дезинфекции.

С целью максимального разобщения работников на территории временного жилого городка "Велесстроя" в Белокаменке возводят дополнительные модули общежитий, два из них, на 144 и 150 мест, уже сданы в эксплуатацию, еще одно должны сдать 15 мая. Во всех трех новых общежитиях будут расселены 700 человек, по три человека в комнате.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области 234 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 156 пациентов выздоровели в Белокаменке, 1 928 человека находятся на лечении с COVID-19, четыре человека умерли.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Володин назвал обоснованными ограничительные меры в Москве в связи с коронавирусом
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край приняли на себя "самую большую нагрузку" в вопросе борьбы с пандемией, отметил спикер Госдумы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС