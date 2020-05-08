Число зараженных коронавирусом в Белокаменке под Мурманском приблизилось к 2 тыс.

МУРМАНСК, 8 мая. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтвердились еще у 30 рабочих на стройплощадке в Белокаменке, общее количество заболевших составило 1 994 человека. Об этом в пятницу сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, работы выполняют 20 подрядных организаций, среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" - был выявлен очаг заражения коронавирусом. На стройплощадке "Велесстроя" было занято более 4,6 тыс. человек.

"По состоянию на 10:30 8. 05. 2020 в Мурманской области выявлено 50 новых случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 2 322, из них 1 994 - на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 1 964 случаях заражения в Белокаменке. Компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работы на объекте для проведения дезинфекции.

С целью максимального разобщения работников на территории временного жилого городка "Велесстроя" в Белокаменке возводят дополнительные модули общежитий, два из них, на 144 и 150 мест, уже сданы в эксплуатацию, еще одно должны сдать 15 мая. Во всех трех новых общежитиях будут расселены 700 человек, по три человека в комнате.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области 234 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 156 пациентов выздоровели в Белокаменке, 1 928 человека находятся на лечении с COVID-19, четыре человека умерли.