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75-летие Победы

Путин поздравил с открытием Музейный комплекс Зои Космодемьянской

Президент уверен, что в новом музее будут воплощаться в жизнь востребованные просветительские и патриотические проекты

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлениями к участникам торжественной церемонии открытия нового Музейного комплекса Героя Советского Союза Зои Космодемьянской "Зоя", посвященного контрнаступлению советских войск в битве под Москвой. Поздравительная телеграмма была опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Желаю коллективу музея успехов в благородной работе. От души поздравляю всех с наступающим праздником - Днем Победы", - говорится в сообщении.

Президент уверен, что в новом музее будут воплощаться в жизнь востребованные просветительские и патриотические проекты, а также добавил, что в зале, посвященном "Бессмертном полку", каждый посетитель сможет оставить ценные семейные реликвии, повествующие о его предках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Мемориальный музей Зои Космодемьянской работает в Петрищеве с 1956 года. Новый музей построен вблизи старого здания рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик, где пытали девушку, недалеко от места ее казни. Экспозиция нового здания музея будет разделена на три блока: история жизни и подвига Зои Космодемьянской, Москва и Подмосковье в предвоенный период и годы войны, история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения. Также в новом здании должны разместится фондохранилище, кинолекционный зал, книжный магазин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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