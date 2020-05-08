"Союзмультфильм" создал виртуальную доску памяти работавших в студии ветеранов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Союзмультфильм" к 75-летию Победы открыл виртуальную доску памяти ветеранов Великой Отечественной войны, которые работали в студии. Среди них - создатель "Винни-Пуха" Федор Хитрук, писатель-сказочник Владимир Сутеев и другие, сообщает пресс-служба студии.

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"В честь 75-летия Победы киностудия "Союзмультфильм" открыла виртуальную доску памяти с именами, званиями и наградами ветеранов Великой Отечественной войны, работавших на студии <...> После окончания ограничений, вызванных опасностью распространения коронавируса, доска памяти будет установлена в здании киностудии на улице Академика Королева в Москве", - рассказали в пресс-службе.

На виртуальной доске размещены имена создателя "Винни-Пуха" и "Каникул Бонифация" Федора Хитрука, который был кавалером ордена Отечественной войны II степени, режиссера-мультипликатора и писателя Владимира Сутеева - кавалера ордена Отечественной войны II степени, художника-постановщика "Ну, погоди!" Святозара Русакова, награжденного медалью "За боевые заслуги" и многих других.

Студия также опубликовала на своем официальном канале Vimeo редкие фильмы, созданные в 1941-1945 годах, и первые картины мирного времени, над которыми работали выпускники послевоенных курсов киностудии.

"Фильмы будут также ежедневно публиковаться в рамках аккаунтов "Союзмультфильма" в социальных сетях", - уточнили в студии.