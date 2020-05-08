Аксенов сообщил, что этим летом Крым не сможет принять туристов из других регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Крымские отели в предстоящий "высокий" курортный сезон смогут принимать отдыхающих только из самой республики при условии, что распространение нового коронавируса остановится. Об этом сообщил в пятницу на ежедневном совещании крымского оперативного штаба глава региона Сергей Аксенов.

В Крыму из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях. Аксенов также подписал указ об обязательном помещении в обсерватор на двухнедельный срок всех прибывающих на полуостров, не имеющих регистрации или собственности. Глава Крыма 6 мая заявил, что предприятия общепита и курортной сферы в Крыму не возобновят работу, пока не улучшится эпидемическая ситуация с коронавирусом, поэтому курортный сезон в регионе может не состояться.

"На мой взгляд, лучше высказать честную позицию, чем давать надежду отельерам. Они будут этот месяц тратить деньги, готовиться, не понимая, что будет. Давать надежду на то, что не состоится, я считаю, хуже, чем если мы по-честному определим и расставим акценты. Возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что только за последние сутки в республике подтвердились девять новых случаев заражения. "Карантинные меры в Москве и крупных регионах будут продлены с непонятной перспективой. Межсубъектовой миграции туристов не будет, это понимают все. Если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию программы внутреннего туризма, я буду обращаться к главе государства за поддержкой, однако сегодняшние условия не позволяют приступать к [ее] реализации", - добавил Аксенов.

О туризме и коронавирусе

В апреле Аксенов сообщал, что власти Крыма, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки, рассматривают возможность направления в санатории республики за счет бюджета около 500 тыс. человек, включая детей и пенсионеров, эта мера рассматривается как поддержка санаторно-курортного комплекса региона в ситуации с коронавирусом.

По оценкам крымских властей, в апреле-мае 2020 года турпоток в регион может снизиться на 950 тыс. человек из-за пандемии коронавируса. Эксперты заявляют, что Крым в этот период потеряет около 2 млн туристов.

В Крыму по состоянию на 8 мая зарегистрировано 177 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 925 человек: дома - 946 человек, в стационарах -154, изолированы в обсерваторы - 809. Выздоровевших - 44, умер один.