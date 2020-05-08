Память погибших в войну почтили у мемориальной доски на Невском проспекте в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Санкт-Петербурге у мемориальной доски на доме 14 по Невскому проспекту, где с блокадных лет сохранилась надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". В церемонии возложения цветов, прошедшей в пятницу утром, приняли участие представители администрации Центрального района, а также представители районного управления МВД.

Церемония, трансляция которой была организована на странице районной администрации в соцсети "ВКонтакте", началась с минуты молчания в память о солдатах и офицерах Советской Армии, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, о героических защитниках Ленинграда и жителях блокадного города, погибших в осажденном Ленинграде от голода, холода, бомбежек и артобстрелов.

"Сегодня по многолетней традиции мы собираемся здесь, на Невском, 14, у блокадной надписи, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни в этой страшной войне, тех, кто защитил свободу и независимость нашей страны, тех, кто отстоял наш великий город. Сегодня мы встречаем праздник по-особенному: те, кто сохранил нам жизнь, те, кто дал нам возможность жить свободно в свободной стране - сегодня мы попросили их остаться дома для того, чтобы сохранить жизнь им. Наша святая обязанность чтить и помнить те великие события, тот героизм, который был проявлен нашими отцами и дедами. Мы помним, чтим, гордимся", - сказал на церемонии глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Александр Карлов, начальник управления МВД по Центральному району Санкт-Петербурга полковник полиции Андрей Гаврилов.

В условиях ограничений для противодействия распространению коронавирусной инфекции большинство мероприятий ко Дню Победы проходят в дистанционном формате или в непосредственной близости к месту проживания ветеранов, рассказал журналистам председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Ранее правительство Петербурга утвердило план праздничных мероприятий и массовых акций ко Дню Победы, которые будут транслировать на телеканалах и в интернете. Среди организаторов - учреждения культуры, благотворители, волонтеры.

Память о блокаде

Мемориальные надписи на нескольких зданиях в Санкт-Петербурге сохранены после войны по инициативе военного поэта Михаила Дудина (1916-1993) в память о жертвах блокады. Они напоминают горожанам об условиях, в которых город жил во время блокады: предупреждающие надписи наносили на стены ленинградских домов, чтобы жители могли выбрать более безопасные пути с учетом направлений, по которым нацисты совершали обстрелы города.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города на Неве продолжалась 872 дня, за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

По данным комитета по социальной политике, в Санкт-Петербурге по состоянию на апрель проживает 92,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе: 5,9 тыс. участников Великой Отечественной войны; 71,4 тыс. ветеранов из числа лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 14,2 тыс. тружеников тыла и около 600 инвалидов войны. Также в городе проживают 7,7 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.