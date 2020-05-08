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75-летие Победы

Салют в честь 75-летия Победы жителям Воронежа представят в онлайн-режиме

Прямую трансляцию салюта можно будет посмотреть на местном телевидении в прямом эфире в 22 часа 9 мая
© пресс-служба Западного военного округа

ВОРОНЕЖ, 8 мая. /ТАСС/. Жители Воронежа на каналах местных телекомпаний в прямом эфире вечером 9 мая увидят праздничный салют в честь 75-летия Победы, который проведут военнослужащие Западного военного округа (ЗВО). Всего будет произведено несколько сотен залпов, салютов и холостых выстрелов, сообщила в пятницу пресс-служба ЗВО.

"Прямую трансляцию салюта желающие смогут увидеть на местном телевидении в прямом эфире в 22 часа 9 мая. Расчеты артиллерийских салютных установок и дивизиона противотанковых орудий МТ-12 общевойсковой армии ЗВО онлайн поздравят жителей города воинской славы Воронежа и ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Трансляция в режиме онлайн пройдет из-за введенного в Воронежской области с 31 марта режима самоограничения, призванного снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса в Воронежской области выявлено 766 случаев заражения, в том числе 35 за последние сутки. Из числа заразившихся 12 человек умерли.

По данным пресс-службы ЗВО, артиллеристы в прямом эфире покажут свои действия при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. "Впервые 6 артиллерийских расчетов произведут 30 залпов из шести 100-мм противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" в честь Дня Великой Победы. Также 340 салютов и 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат заряды девяти видов праздничных салютов - "Ассоль", "Ассоль-Хамелеон", "Подсолнух", "Волна-3", "Вега" в семи цветовых гаммах на высоте около 250-300 м", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

Как добавили в пресс-службе ЗВО, оборудование для салюта установят не в черте Воронежа, а в пригороде, все военнослужащие получат марлевые повязки и перчатки, пройдет специальная обработка прилегающей территории.

Теги
РоссияВоронежская область75-летие Победы
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