WWF предупредил о серьезнейших последствиях лесных пожаров в России в 2020 году

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Негативные последствия лесных пожаров в этом году могут стать самыми значительными за последние десятилетия в России. Площадь лесных пожаров с начала года уже превысила 4 млн га, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Если не будут приняты срочные меры, масштабы лесных пожаров в России и их негативные последствия для природы могут стать самыми значительными за последние десятилетия <...> В середине апреля этот показатель достиг своих максимальных значений для данного периода за все время наблюдений. Пожарная статистика неутешительна - уже с начала года показатели были примерно в 2,5 раза выше средних значений", - говорится в сообщении.

Общая площадь лесных пожаров в России за первые четыре месяца 2020 года превысила отметку в 4 млн га, по данным WWF. По мнению экспертов фонда, основной причиной возникновения лесных пожаров является халатность в обращении с огнем. В связи с этим представители WWF требуют ввести полный запрет на любое выжигание сухой травы, в том числе на профилактические выжигания, а также на огневую очистку лесосек.

"В России лесные пожары охватывают в среднем 10 млн га ежегодно, в 2019 году - 16,5 млн га. Эксперты считают, что количество и площадь лесных пожаров в России будет расти, так как длительные периоды жары и засухи будут случаться чаще", - отмечается в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки в России лесопожарные службы ликвидировали 108 лесных пожаров на площади 42 266 га. Пожары ликвидированы в Ленинградской, Владимирской, Воронежской областях, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Кировской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Тыва, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской областях, Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, Забайкальском крае, Еврейской автономной области. Наибольшая доля пришлась на Забайкальский край.