Мурашко: в России свободна почти треть коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Почти треть из 127 тыс. коек для приема пациентов с коронавирусом в России сейчас свободна. Об этом сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"У нас развернуто 127 тыс. коек по стране <...> В целом у нас сегодня 32% коек свободны", - сказал он на заседании президиума фракции "Единая Россия".

Чуть более 10% всех больничных коек перепрофилировали в России для приема пациентов с коронавирусом. "Мы перепрофилировали чуть больше 10% от общего коечного фонда в Российской Федерации. Россия имеет достаточно хороший объем [коечной сети], чтобы оказывать помощь", - сообщил он.

Правительство выделило около 70 млрд рублей для подготовки коек к приему пациентов с коронавирусом в регионах и федеральных клиниках.

"Правительство выделило практически 70 млрд рублей - для переоснащения коек в регионы и федеральные клиники, которые были переведены под COVID-стационары", - сказал Мурашко.

По словам министра, в общей сложности дополнительно были выделены средства в размере более 45 млрд рублей и 3 млрд рублей для силовых ведомств.

Пациенты на ИВЛ

Министр здравоохранения сообщил также, что более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Общее количество пациентов, которые сегодня находятся на аппаратах искусственной вентиляции, - более 1,2 тыс. пациентов", - сказал министр.

Соотношение числа поступающих в медучреждения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и выписанных после выздоровления выравнивается, сообщил Мурашко.

"Те мероприятия, которые закладывались и закладываются, они идут на упреждение [ситуации], в том числе с запасом, для того чтобы избежать каких-то стрессовых вариантов, потому что мы видели, что происходило в других странах <...> Мы видим, что сегодня баланс поступления и выписки [пациентов] выравнивается", - сказал министр.

Показатель смертности из-за коронавируса

Показатель смертности из-за коронавирусной инфекции в России свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется с ситуацией, добавил Мурашко.

"Показатели летальности в стране говорят о том, что система отрабатывает и медицинский персонал, врачи, медсестры и фельдшеры четко исполняют свой долг в рамках медицинской помощи, минимизируют все риски", - сказал он.

Рекомендации по коронавирусу

Минздрав готовит седьмую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

"Методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции уже претерпели шесть выпусков, шесть изданий, сейчас работает шестая версия. Мы готовим седьмую версию, в которой определенный уже опыт будет обобщен и новые препараты, которые поступают в том числе на рынок Российской Федерации, также, надеюсь, уже найдут отражение в этом документе", - сказал Мурашко.

Доступность лекарств

Большинство российских компаний обеспечивают доступность лекарств, но к некоторым есть вопросы по ценовой политике, заявил министр здравоохранения.

"Есть вопросы касаемо доступности лекарственных препаратов, соответственно, их ценовой политики. Но пока мы видим, что основная масса компаний все-таки ведет себя достойно и, несмотря на изменения курсовых коридоров, выпадения на рынке значимого такого нет", - сказал Мурашко.

Вопрос лекарственного обеспечения граждан в ходе встречи поднял первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. "Мы знаем, что в связи с изменением соотношения рубля и доллара вырастут неизбежно цены на импортные препараты, вырастут и на отечественные, 80% которых делается из импортных субстанций", - заявил Исаев.

Он напомнил, что ранее депутаты уже предложили целый ряд мер на встрече с главой правительства PФ Михаилом Мишустиным. "Они касаются и налогообложения лекарственных препаратов, таможенной пошлины, возможности использовать при изготовлении препаратов другие субстанции, зарегистрированные в России, но не внесенные в регистрационные документы конкретного лекарства, и целый ряд других предложений", - отметил Исаев.

Мурашко про этом напомнил, что любая субстанция сначала проходит ряд тестирований - по качеству и на стабильность лекарственного препарата. "Все-таки лекарственный препарат из любой субстанции не может быть сразу допущен", - сказал он.

Система ОМС

Министр здравоохранения сообщил, что система ОМС в России в период пандемии коронавируса работает без сбоев.

"Система ОМС не дала сбоя, как это было в некоторых других странах, когда доступность первичной медико-санитарной помощи была затруднена. Застрахованные граждане РФ имели возможность бесплатно обратиться, провести тестирование и получить скорую медицинскую помощь и стационарную. Это достижение государства, социального государства", - сказал министр.

По словам Мурашко, лечение пациентов с неинфекционными заболеваниями в России проходит стабильно, несмотря на усиленное внимание к пациентам, больными инфекциями.

"В целом сегодня мы видим, что по неинфекционным пациентам ситуация стабильна. Но прошу нас понять, что часть плановой медицинской помощи мы вынуждены были отложить. В основном ее можно отнести к ортопедической - вмешательствам при заболеваниях опорно-двигательного аппарата", - сказал он.