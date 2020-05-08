В Татарстан вернулись 69 вахтовиков из Якутии

КАЗАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Рейс из Якутии с 69 вахтовиками прибыл в Татарстан из Якутии. Прибывших на две недели изолировали в санатории "Ливадия", сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Ранее в адрес президента Республики Татарстан поступило обращение от руководства компании "Стройтранснефтегаз" Ивана Сибирева принять группу, проходящую перевахтовку. Рустам Минниханов поручил организовать всю необходимую работу по размещению татарстанцев. Рейсом из Якутии сегодня прибыло 69 человек. По прилету санитарными врачами проведен осмотр с термометрией", - сказала она.

Все вахтовики размещены на двухнедельную изоляцию в санаторий "Ливадия". Будет проведен дополнительно медицинский осмотр и забор анализов. Вернувшиеся с промысла работники будут находиться под медицинским наблюдением, добавила Галимова.

В республике зафиксировано 1 498 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 296 человек, пять пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.