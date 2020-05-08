Путин пожелал Австрии успешного преодоления угрозы коронавируса

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в обращении по австрийскому телевидению ORF по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма пожелал австрийской стороне успешного преодоления общей новой угрозы распространения коронавируса.

"И в заключение хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", - сказал Путин.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничения. С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах, транспорте, общественных зданиях, держать дистанцию в один метр от окружающих в общественных местах. С середины мая планируется постепенно возобновить работу ресторанов, школ, отелей и музеев. Ослабление мер стало возможным благодаря сокращению ежедневного прироста числа заразившихся: до 1% по сравнению с 40% в марте. В настоящее время в стране из 15 752 заразившихся выздоровели 13 698 человек, 609 умерли.