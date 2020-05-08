{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин пожелал Австрии успешного преодоления угрозы коронавируса

Президент России отметил, что "поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна"

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в обращении по австрийскому телевидению ORF по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма пожелал австрийской стороне успешного преодоления общей новой угрозы распространения коронавируса.

"И в заключение хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", - сказал Путин.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничения. С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах, транспорте, общественных зданиях, держать дистанцию в один метр от окружающих в общественных местах. С середины мая планируется постепенно возобновить работу ресторанов, школ, отелей и музеев. Ослабление мер стало возможным благодаря сокращению ежедневного прироста числа заразившихся: до 1% по сравнению с 40% в марте. В настоящее время в стране из 15 752 заразившихся выздоровели 13 698 человек, 609 умерли.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Республики Марий Эл продлили режим самоизоляции до 31 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС