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75-летие Победы

Путин: Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям

Президент заявил, что память о погибших, событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев является "делом нашей совести перед всем поколением победителей"

ВЕНА, 8 мая. /ТАСС/. Российская сторона благодарна властям и гражданам Австрии за бережное и уважительное отношение к советским воинским мемориалам. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин в обращении по австрийскому телевидению ORF по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма.

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Обращение Владимира Путина к австрийскому народу. Полный текст

"Великая Победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии. За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тыс. советских солдат. На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам", - указал Путин.

По его словам, память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев - не просто общий долг. "Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", - отметил президент РФ.

В Австрии ежегодно 8 мая отмечают годовщину окончания Второй мировой войны. По этому случаю австрийская сторона традиционно проводит торжественное мероприятие - "Праздник радости". Он организован австрийским комитетом узников концлагеря Маутхаузен в честь освобождения Европы от нацизма весной 1945 года.

Австрия в результате аншлюса в 1938 году вошла в состав нацистской Германии. Восстановление австрийской государственности началось при ее освобождении от нацистов с создания временного правительства 27 апреля 1945 года. Тогда в Австрии начался процесс денацификации, и она была разделена на четыре зоны оккупации войсками государств - членов антигитлеровской коалиции. Австрия обрела окончательную независимость в 1955 году после вывода советских, британских, американских, французских войск и подписания Государственного договора о восстановлении независимой и демократической страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссия75-летие Победы
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