Мурашко: ЕГЭ будет безопасно провести в лучшем случае в августе - сентябре

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавируса в России может быть возможным не ранее августа.

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Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", - сказал министр.

Проведение ЕГЭ в России планировалось начать 8 июня.

В РФ, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.