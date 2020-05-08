В Благовещенске представят интерактивную экспозицию о быте коренных народов Севера

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Выставку о жизни коренных малочисленных нардов Севера откроют в этнографическом центре "Бидекит" в Благовещенске. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов на базе Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского, сообщил ТАСС руководитель проекта Владимир Воропаев.

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2 017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей.

"Этноцентр "Бидекит", что в переводе с эвенкийского языка означает "наша жизнь", в марте начал работать как площадка для проведения мастер-классов и массовых мероприятий. В марте там состоялось празднование Дня оленевода. Но экспозиция этноцентра еще не готова, сейчас мы заказываем у мастеров нарты, чум и различные эвенкийские поделки", - сообщил Воропаев.

Организатор проекта отметил, что этноцентр необходим для того, чтобы расширить знания жителей Приамурья о малочисленных народах, которые живут на этой территории с давних времен. На площадке будут проводить мастер-классы по установке чума, снаряжению оленя, использованию аркана, бисероплетению и другим элементам быта эвенков. Ученые из Приамурья и Санкт-Петербурга запишут научно-популярные лекции о жизни малочисленных народов. В этноцентре будут демонстрировать эти записи.

Кроме того, этнографический центр будет ориентирован на туристов из регионов России и путешественников из других стран. "Община "Лалигир" и турцентр "Амур" планируют создать турпродукт, партнером которого будет этноцентр. Первым этапом будет посещение экспозиции этноцентра, затем, небольшие группы гостей смогут отправиться в поселение и посмотреть на быт эвенков", - уточнил Воропаев.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.