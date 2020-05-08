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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане

Дагестан по числу заразившихся занимает пятое место среди регионов России

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минздрав России обеспокоен ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Об этом заявил в пятницу глава министерства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

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"Вот нас сегодня беспокоит очень Республика Дагестан. Наши специалисты сегодня там работают совместно с представителями Роспотребнадзора. Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации", - сказал Мурашко.

По последним данным, Дагестан занимает пятое место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. В республике зафиксировано 2 468 случаев заражения, 508 человек выздоровели, 17 умерли.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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