Пропавшего под Волгоградом девятилетнего школьника нашли живым

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Девятилетний школьник из поселка Октябрьский (Волгоградская область), в четверг после ссоры с родными ушедший из дома, найден, с ним все в порядке. Об этом сообщил журналистам руководитель Котельниковского следственного отдела следственного управления СК РФ по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

"В результате расширенных поисковых мероприятий девятилетний мальчик из рабочего поселка Октябрьский благополучно был найден, с ним все в порядке. В настоящее время с ним работают следователи, которыми выясняются обстоятельства и причины его ухода из дома. Второкласснику будет оказана необходимая психологическая помощь", - сказал Муджиков.

Поисками мальчика занимались следователи, полицейские, представители местных властей, казаки.