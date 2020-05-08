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Пропавшего под Волгоградом девятилетнего школьника нашли живым

Сейчас следователи выясняют причины ухода мальчика из дома

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Девятилетний школьник из поселка Октябрьский (Волгоградская область), в четверг после ссоры с родными ушедший из дома, найден, с ним все в порядке. Об этом сообщил журналистам руководитель Котельниковского следственного отдела следственного управления СК РФ по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

"В результате расширенных поисковых мероприятий девятилетний мальчик из рабочего поселка Октябрьский благополучно был найден, с ним все в порядке. В настоящее время с ним работают следователи, которыми выясняются обстоятельства и причины его ухода из дома. Второкласснику будет оказана необходимая психологическая помощь", - сказал Муджиков.

Поисками мальчика занимались следователи, полицейские, представители местных властей, казаки.

Теги
РоссияВолгоградская область
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