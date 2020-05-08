Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом

МИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что белорусы сумеют победить коронавирус и что выбранные методы борьбы с ним являются правильными. Об этом он заявил в пятницу во время общения с участниками церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

"Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть", - заявил глава государства, слова которого приводит агентство БелТА. Президент сказал, что уверен "в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции". "Это не бравада,- подчеркнул Лукашенко. - Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение".

Президент добавил, что главное - это спасение жизни людей. "Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать", - сказал он.

По его словам, выбранные в стране методы борьбы с коронавирусом обусловлены достаточно развитой медициной. Президент отметил, что в Белоруссии "не пошли фронтом, а борются с инфекцией точечно и очагово". "Мы всегда смотрели за здравоохранением, не отдали его в частные руки. Да, нам непросто было. Мы - небогатая страна, нам это дорого обходилось. Но зато это сторицей вернется", - подчеркнул белорусский лидер.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белоруссии - более 20 тыс. В республике карантин не введен. Вопреки предостережениям ВОЗ, с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к параду в честь Дня Победы. Аналитики отмечают, что число инфицированных резко возросло после религиозных и массовых мероприятий. Эксперты ВОЗ настоятельно рекомендовали белорусским властям усилить социальное дистанцирование и отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе парада, не допускать большого скопления людей. Белорусские специалисты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом на 20-е числа мая.