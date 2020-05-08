Мурашко призвал не ориентироваться на понятие "плато"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал не спекулировать различными терминами применительно к пандемии новой коронавирусной инфекции, в том числе, не ориентироваться на понятие "плато".

"Такое ощущение, что это какое-то успокаивающее [слово]. Не нужно на это слово "плато" так активно ориентироваться", - сказал он в пятницу на заседании президиума фракции "Единая Россия".

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова сообщила, что активное распространение новой коронавирусной инфекции среди жителей России будет продолжаться до июня.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.