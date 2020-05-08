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Пандемия коронавируса нового типа

В Кировской области изучат возможность профилактики коронавируса вакциной от полиомиелита

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, есть научные данные, что эта вакцина усиливает неспецифический иммунитет человека
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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты в Кировской области изучат на добровольцах возможность профилактики коронавирусной инфекции с помощью вакцины от полиомиелита. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Такие данные научные есть, что полиомиелитная вакцина вызывает резкий подъем и защищает неспецифический иммунитет. Мы общались уже на эту тему с производителем. И сегодня Кировская область планирует [испытания] в рамках уже пострегистрационных наблюдений, у них есть возможность через этический комитет в Кировской медицинской академии провести и на добровольцах, соответственно, подтвердить или снять эту доктрину", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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