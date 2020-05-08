В Кировской области изучат возможность профилактики коронавируса вакциной от полиомиелита

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты в Кировской области изучат на добровольцах возможность профилактики коронавирусной инфекции с помощью вакцины от полиомиелита. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Такие данные научные есть, что полиомиелитная вакцина вызывает резкий подъем и защищает неспецифический иммунитет. Мы общались уже на эту тему с производителем. И сегодня Кировская область планирует [испытания] в рамках уже пострегистрационных наблюдений, у них есть возможность через этический комитет в Кировской медицинской академии провести и на добровольцах, соответственно, подтвердить или снять эту доктрину", - сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".