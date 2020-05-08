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Пандемия коронавируса нового типа

Источник: у протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус

Его доставили в одну из московских больниц

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заразился коронавирусом и был госпитализирован в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"[Протоиерей Димитрий Смирнов] в больнице, COVID-пневмония", - сказал собеседник ТАСС.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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