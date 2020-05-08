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В МЧС предупредили, что петарды и фейерверки нельзя запускать рядом с домами

Ведомство рекомендует приобретать пиротехнику в специализированных отделах или магазинах

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. МЧС призывает россиян в праздничные дни аккуратно обращаться с пиротехникой, не запускать петарды и фейерверки рядом с жилыми домами. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Ежегодно в праздничные дни появляется риск возникновения чрезвычайных происшествий при использовании фейерверков, ракет, петард и других пиротехнических изделий. МЧС России призывает россиян аккуратнее обращаться с пиротехникой в предстоящие праздничные дни", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что в минувшем году в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий возник 91 пожар, пострадали 17 человек, в том числе шесть детей и подростков. Уже с начала текущего года по этой причине произошло 48 пожаров, пострадали девять человек, включая пятерых детей.

Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, особенно в период пандемии коронавируса, ведомство рекомендует людям приобретать пиротехнику в специализированных отделах или магазинах, желательно онлайн, только сертифицированную продукцию с оптимальным сроком годности. В МЧС добавили, что до использования пиротехнику нужно хранить в сухом и прохладном месте, вдали от источников огня и газовых приборов.

"Применять пиротехнику следует только на открытых площадках, в радиусе 50-100 метров от зданий и легковоспламеняющихся предметов", - подчеркнули в министерстве, добавив, что площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Несоблюдение этих правил, отметили в министерстве, может привести к попаданию петарды на балкон или в квартиру, Она может, пробив оконные стекла, стать причиной пожара. Кроме того, добавили в МЧС, использование петард, фейерверков, ракет должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. Детям запускать пиротехнические изделия запрещено. Если фейерверк не сработал, нельзя наклоняться над ним и пытаться использовать повторно.

Также в министерстве подчеркнули, что после использования пиротехники следует очистить территорию от ее элементов. Утилизация фейерверков также должна осуществляться согласно инструкции по эксплуатации.

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