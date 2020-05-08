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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин заявил, что ветеранам нужно обеспечить все необходимое во время пандемии

По словам премьер-министра, в ситуации с распространением коронавируса ветеранам надо уделять самое пристальное внимание

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым уделять самое пристальное внимание ветеранам во время пандемии коронавируса.

"Особенно в ситуации с распространением коронавируса надо уделять ветеранам самое пристальное внимание, заботиться, чтобы у них было все необходимое, а помощь приходила без промедления", - сказал председатель правительства на совещании по социально-экономическим вопросам.

Глава кабинета министров, который сам проходит лечение от коронавируса в одном из государственных медицинских учреждений, провел совещание в режиме видеоконференции. Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне он предложил "обсудить в первую очередь, как идет выполнение поручения президента [РФ Владимира Путина] о поддержке ветеранов, в том числе о выполнении указа о единовременных выплатах к празднику".

"Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны смогли получить эти средства вовремя, а также приняли решение о дополнительных мерах поддержки", - сообщил Мишустин. Он уточнил, что "речь идет в первую очередь о ремонте домов и квартир ветеранов, а также об обеспечении жильем нуждающихся, о медицинской помощи, о лекарствах, об организации ухода".

Мишустин также отметил, что работа по поддержке ветеранов не должна заканчиваться 9 мая, забота о них должна быть постоянной. 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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