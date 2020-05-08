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75-летие Победы
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Выплаты к 75-летию Победы в апреле получили 1,2 млн россиян

Правительство выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Около 1,2 млн россиян получили в апреле выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина по социально-экономическим вопросам.

"Мы в апреле осуществили эту выплату в размере 71,4 млрд рублей 1,2 млн наших граждан <...> Мы очень надеемся, [что,] поскольку эти выплаты были осуществлены в апреле, они дошли до каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны", - сказала Голикова.

Решение жилищных проблем

Власти выделили порядка 825 млн рублей на решение жилищных проблем ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе на ремонт их жилья. "Вами, Михаил Владимирович [Мишустин], в апреле было подписано распоряжение, которое предполагало выделение 352 млн рублей для тех граждан, которые вновь встали в очередь [для получения жилья]. Это 221 ветеран Великой Отечественной войны", - напомнила Голикова. По ее словам, часть ветеранов уже приобрели жилье.

Кроме того, власти выделили средства для ремонта жилья ветеранов. "Здесь особую роль играют субъекты Российской Федерации - в бюджетах регионов на эти цели предусмотрено 473 млн [рублей]", - отметила Голикова.

Диспансеризация

Около 70,4 тыс. ветеранов успели пройти диспансеризацию до начала пандемии, 46% прошли ее на дому, сообщила Голикова.

"Я хочу сказать, что за период, когда эпидемии не было, диспансеризацию прошли 70,4 тыс. человек. При этом 46% прошли эту диспансеризацию на дому. Медицинская помощь была оказана 54 тыс. человек, в том числе 50% из этих 54 тыс. помощь была тоже оказана на дому", - сказала Голикова.

Она уточнила, что эта работа будет продолжена и возобновлена, когда улучшится эпидемическая ситуация.

В апреле Мишустин подписал постановление о приостановке диспансеризации в условиях распространения коронавирусной инфекции. Данное постановление будет действовать до 31 декабря текущего года.

Бесплатное лекарство

Почти 70 тыс. инвалидов и участников войны были обеспечены льготными лекарственными препаратами на сумму 350 млн рублей по состоянию на конец апреля, сообщила Голикова.

"Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию на конец апреля обеспечены лекарственными препаратами на льготной основе, составило почти 70 тысяч человек. Обеспечение осуществлено на общую сумму 350 млн рублей", - сказала она.

Голикова отметила, что эта работа будет продолжена. "Средства в федеральном бюджете на эти цели предусмотрены, и здесь мы проблем не видим", - добавила она.

Выплата в 75 тыс. рублей предназначена участникам и инвалидам войны, ветеранам из числа награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам погибших в годы Великой Отечественной войны, а также войн с Финляндией и Японией. Всего, по данным Минтруда, такие выплаты должны получить 537,1 тыс. человек.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей предназначены ветеранам из числа тружеников тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма. Их в России 611,4 тыс.

В июле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Всего документ включает 116 мероприятий.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия75-летие Победы
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