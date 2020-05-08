Более 2,6 млн семей подали заявления на получение выплаты в 5 тыс. рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 2,6 млн семей подали заявление на получение дополнительной выплаты в 5 тыс. рублей в связи с пандемией, она положена семьям с детьми до трех лет. Пенсионный фонд упростил процедуру получения, теперь наличие СНИЛС не обязательно при подаче заявления, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ПФР.

"Пенсионный фонд России упростил для семей получение выплаты 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Теперь родители могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛС, страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления подали более 2,6 млн семей. Однако семьи часто допускают ошибки при заполнении сведений и должны повторно подавать их, чтобы получить средства, подчеркивают в ПФР. "Среди самых распространенных ошибок - когда в качестве заявителя указывается не владелец сертификата, а другой родитель или ребенок. Также часто встречаются опечатки при заполнении имени ребенка или даты его рождения, что не позволяет провести необходимую идентификацию. Некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты", - отметили в фонде.

Теперь указывать в заявлении реквизиты, по которым перечисляются средства, тоже стало проще и удобнее. "При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка (банковский идентификационный код) и номер счета, на который необходимо перечислить средства, остальные реквизиты будут заполнены автоматически", - пояснили в ПФР.

Выплата в размере 5 тыс. рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже израсходованы полностью. 5 тыс. рублей ежемесячно предоставляются на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет, и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября.