Космонавты с МКС поблагодарили волонтеров за помощь в борьбе с пандемией коронавируса

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящий момент находятся на МКС, поблагодарили волонтеров акции "Мы вместе" за помощь в борьбе с распространением коронавируса.

"Хотим сказать спасибо тысячам волонтеров и участникам акции "Мы вместе" за их неоценимую помощь. Эпидемия отступит, а ваши добрые дела останутся в памяти миллионов благодарных соотечественников", - сказал Вагнер на видео, размещенном на канале Роскосмоса в YouTube.

В свою очередь Иванишин отметил, что члены экипажа МКС с волнением следят за тем, как люди противостоят распространению новой инфекции. "Мы понимаем, что сейчас как никогда важно подать руку помощи тем, кто в этом нуждается", - подчеркнул космонавт.

"Будьте здоровы, берегите себя, помогите друг другу, потому что мы вместе", - заключил Вагнер.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

В начале мая гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил пожертвование в фонд этой акции и попросил своих коллег по госкорпорации принять в ней участие.