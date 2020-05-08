{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Космонавты с МКС поблагодарили волонтеров за помощь в борьбе с пандемией коронавируса

По словам космонавтов, члены экипажа МКС с волнением следят за тем, как люди противостоят распространению инфекции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящий момент находятся на МКС, поблагодарили волонтеров акции "Мы вместе" за помощь в борьбе с распространением коронавируса.

"Хотим сказать спасибо тысячам волонтеров и участникам акции "Мы вместе" за их неоценимую помощь. Эпидемия отступит, а ваши добрые дела останутся в памяти миллионов благодарных соотечественников", - сказал Вагнер на видео, размещенном на канале Роскосмоса в YouTube.

В свою очередь Иванишин отметил, что члены экипажа МКС с волнением следят за тем, как люди противостоят распространению новой инфекции. "Мы понимаем, что сейчас как никогда важно подать руку помощи тем, кто в этом нуждается", - подчеркнул космонавт.

"Будьте здоровы, берегите себя, помогите друг другу, потому что мы вместе", - заключил Вагнер.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

В начале мая гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин перечислил пожертвование в фонд этой акции и попросил своих коллег по госкорпорации принять в ней участие.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число выздоровлений за сутки в Ростовской области приблизились к числу заражений COVID-19
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС