Почти 10 тыс. ветеранов в Вологодской области получили выплаты ко Дню Победы

ВОЛОГДА, 8 мая. /ТАСС/. Около 10 тыс. ветеранов, тружеников тыла и вдов погибших участников Великой Отечественной войны получили единовременную выплату к юбилею Победы в размере от 50 тыс. до 75 тыс. рублей в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"9761 человек из числа ветеранов, тружеников тыла и вдов погибших участников Великой Отечественной войны получили выплату к юбилею Победы в Вологодской области. Назначение выплат прошло беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных", - говорится в сообщении.

Вместе с единовременной выплатой ветеранам была назначена ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей. Согласно указу президента, она положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов.

Также ветераны Вологодской области получили дополнительную выплату в размере 75 тыс. рублей из регионального бюджета. Решение о выплате было принято губернатором области Олегом Кувшинниковым. Данные средства должны быть направлены на улучшение жилищных условий ветеранов: на замену газового оборудования, электрического, на ремонт помещений, на любые иные мероприятия по улучшению жилищных условий.

В годы Великой Отечественной войны из Вологодской области ушли на фронт 334252 человека, около 200 тыс. погибли. Область в годы являлась тыловым регионом, стала главным госпитальным центром: здесь было 116 госпиталей, через которые прошло 650 тыс. больных и раненых. Действовал крупнейший в Красной армии распределительный эвакуационный пункт РЭП-95. Боевые действия велись в районе села Ошта с 1941 по 1944 годы, красноармейцы сдерживали наступление финских войск. А после, вплоть до 1947 года, проводились работы по разминированию данной территории.

Во время войны на территории области умерло от болезней и ран более 15 тыс. солдат Красной армии, все из разных регионов страны. Многие родственники до сих пор не могут найти места захоронений, большое число этих бойцов числятся на родине без вести пропавшими. В этом году будет создан перечень с точным указанием мест захоронений и фото. На территории области насчитывается 90 воинских захоронений.