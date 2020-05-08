Власти Крыма отмечают снижение спроса на маски накануне введения их обязательного ношения

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым отмечают снижение спроса на медицинские маски в аптечной сети накануне введения с 12 мая обязательного масочного режима. Маски есть в достаточном количестве, их пошив налажен на крымских предприятиях, сообщила в пятницу зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.

Глава республики Сергей Аксенов накануне сообщил, что власти Крыма с 12 мая обяжут всех жителей региона носить медицинские маски и марлевые повязки при посещении общественных мест и поездках в транспорте, чтобы не допустить распространения нового коронавируса из-за возобновления работы части предприятий в период пандемии.

"Проблем с закупкой масок нет. Мы наблюдаем падение спроса, в день продается сейчас 5-6 тыс. всего масок", - сообщила Романовская на заседании оперативного штаба по недопущению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

По ее словам, на складах и в аптечной сети находится более 400 тыс. масок, еще более 200 тыс. поступят в регион в ближайшие дни. Цена составляет от 24 до 35 рублей за штуку. Также, по ее словам, в регионе пошив масок осуществляют 12 предприятий, которые в сутки выпускают 10 тыс. штук.

Также на совещании глава республики сообщил, что крымские власти хотят запретить пользование кондиционерами в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и рекомендуют чаще проветривать помещения. Минздрав РФ 9 апреля рекомендовал отказаться от использования кондиционеров в медучреждениях из-за того, что они повышают риск распространения и заражения новой коронавирусной инфекцией в непроветриваемых помещениях.

"Кондиционеры надо просто запретить, потому что на фильтрах оседают болезнетворные микробы, бактерии и так далее, особенно если фильтр не менялся до этого. Включение кондиционера будет способствовать разносу инфекции по помещению. Это принципиальная позиция: избежать включения кондиционеров. Проветривание помещений - лучший способ борьбы с застоем воздуха", - сказал Аксенов.