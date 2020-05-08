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Вузы РФ готовы зачислить абитуриентов в короткие сроки по результатам ЕГЭ

В Минобрнауки уточнили, что учебный год планируется начать 1 сентября
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские вузы готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), учебный год пока что планируется начать 1 сентября, но вопрос организации приемной кампании в условиях коронавируса требует широкого обсуждения с экспертным сообществом и профильными ведомствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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"Организации высшего образования готовы зачислить абитуриентов в максимально короткие сроки по результатам ЕГЭ и начать учебный год с 1 сентября. Документы на поступление будут приниматься онлайн. В тех случаях, когда экзамен, в соответствии с правилами и стандартами вузов, требует очного присутствия студента, университеты готовятся принимать экзамены в дистанционном формате", - сообщили в пресс-службе.

Представитель пресс-службы министерства отметил, что вопрос организации приемной кампании в условиях коронавируса требует широкого обсуждения с экспертным сообществом, Рособрнадзором, Министерством просвещения РФ, Минздравом России и Роспотребнадзором.

"На данный момент Минобрнауки России руководствуется установленными сроками проведения ЕГЭ, от чего зависит начало приемной кампании в вузах", - добавили в пресс-службе.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Как сообщали в пресс-службе Минпросвещения, кампанию по сдаче ЕГЭ планируется начать 8 июня, однако обсуждаются и более поздние сроки. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 8 мая рекомендовал перенести ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом на август-сентябрь.

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