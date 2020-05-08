МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев, заявили ТАСС в пятницу в ведомстве.

"В настоящее время рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в этом году в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе - сентябре.

Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. В конце апреля Министерство просвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня. В начале мая в Минпросвещения сообщили, что не исключают повторного переноса сроков ЕГЭ.

Ассоциация "Глобальные университеты" 8 мая предложила перенести сроки сдачи ЕГЭ на конец июля - начало августа, а также проводить экзамен только для тех, кто планирует поступать в вузы.