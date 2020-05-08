Швыдкой назвал аморальными попытки приравнять фашистскую Германию и СССР

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал мерзавцами тех, кто пытается героизировать нацизм, а попытки приравнивать фашистскую Германию и СССР счел аморальными. С таким заявлением Швыдкой выпустил в пятницу на онлайн-презентации доклада "Не забудем, но простим? Образ войны в культуре и исторической памяти" клуба "Валдай".

"Я считаю, что это игра во внутреннюю политику, не мое дело комментировать такого рода вещи. Но те, кто пытается героизировать нацизм - просто мерзавцы, с моей точки зрения. Я не боюсь судебных исков, потому что надо называть вещи своими именами. Нацизм - великое зло, которое принесла человечеству история ХХ века", - сказал Швыдкой, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу литовских депутатов объявить 17 сентября днем агрессии СССР против Европы.

Он отметил, что великая ценность, которая существует между народами России и Германии, - примирение и прощение.

"Когда говорят о том, что надо разрешить нацистские партии или что-то еще, - это страшная мерзость, с которой нужно бороться <...> Приравнивать Советский Союз и нацистскую Германию - это пошло, я бы сказал так, аморально в каком-то смысле", - подчеркнул Швыдкой.

Ранее СМИ со ссылкой на литовских депутатов-консерваторов Лауринаса Касчюнаса и Аудронюса Ажубалиса сообщили о том, что они готовят поправку к закону, предлагающую внести в список памятных дат 17 сентября как День агрессии СССР против Европы.