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75-летие Победы

Министр обороны Китая поздравил Шойгу и ВС РФ с 75-й годовщиной Победы

Стороны также обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Министр обороны КНР поздравил с наступающей 75-й годовщиной Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне генерала армии Сергея Шойгу, а также весь личный состав Вооруженных сил Российской Федерации", - отметили в министерстве.

Главы военных ведомств также обсудили "актуальные вопросы взаимодействия в области военного сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19".

9 мая исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. В этом году все массовые мероприятия перенесены в связи с пандемией коронавируса. В частности, военный парад на Красной площади пройдет позже, а акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-режиме.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКитай75-летие Победы
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