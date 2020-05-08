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75-летие Победы

В Краснодаре установили бюсты преподавателей и студентов КубГТУ - Героев Советского Союза

Бюсты героев дополнили мемориальный комплекс "Ради жизни на Земле"

КРАСНОДАР, 8 мая. /ТАСС/. Шесть бюстов студентов и преподавателей Кубанского государственного технологического университета, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, открыли в Краснодаре возле центрального корпуса вуза накануне Дня Победы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"8 мая, накануне 75-летия Великой Победы, в центре Краснодара на мемориале "Ради жизни на Земле" открыли шесть бюстов, трех преподавателей и трех студентов КубГТУ. Всем им за подвиги на фронтах Великой Отечественной были присвоены звания Героев Советского Союза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бюсты героев дополнили мемориальный комплекс "Ради жизни на Земле", который посвящен студентам, преподавателям и сотрудникам КубГТУ, погибшим во время Великой Отечественной войны. На мемориале установлены бюсты участника партизанского отряда Евгения Игнатова, летчиков Владимира Козлова и Ивана Разина, сапера Михаила Сорокина, артиллериста Всеволода Голубкова и командира взвода отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона 60-й армии Центрального фронта Николая Шелковникова.

"Примечательно, что каждый из них [преподавателей и студентов КубГТУ, удостоенных звания Героя Советского Союза] был на войне в разной роли: легендарный участник партизанского отряда, два летчика, сапер и артиллерист, командир взвода инженерных войск. Этот мемориальный комплекс - одно из знаковых мест в Краснодаре и для студентов, и для всех горожан", - приводит пресс-служба слова главы Краснодара Евгения Первышова.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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