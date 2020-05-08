В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус теряет инфекционную активность

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Новый коронавирус практически полностью теряет способность заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля, считают в Роспотребнадзоре.

"Новый коронавирус SARS-CoV-2 при температуре 30 [градусов] и выше практически полностью теряет свою инфекционную активность. Низкий уровень влажности и солнечные лучи способствуют разрушению вируса", - говорится в ответах ведомства Telegram-каналу "Стопкоронавирус.рф".

Полная нейтрализация коронавируса происходит при 70 градусах выше нуля, отметили в ведомстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.