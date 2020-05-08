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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор не исключает возможности заразиться коронавирусом через сигарету

Это может произойти, если взять сигарету "грязными" руками и начать курить, добавили в ведомстве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вероятность заразиться новой коронавирусной инфекцией при курении сигареты существует, если контактировавший с вирусом человек будет трогать ее грязными руками. Об этом сообщили в пятницу порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

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"Можно [заразиться], - ответили на вопрос портала в ведомстве. - Если взять сигарету "грязными" руками и начать курить, возможна контактная передача коронавируса".

В Роспотребнадзоре отметили, что заражение возможно при контакте с телом умершего из-за коронавирусной инфекции. "Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа. На похоронах следует соблюдать меры предосторожности и избегать прямых тактильных контактов с телом умершего".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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