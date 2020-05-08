В Ивановской области смягчили режим самоизоляции, разрешив прогулки с детьми

ИВАНОВО, 8 мая. /ТАСС/. Власти Ивановской области смягчили режим самоизоляции из-за коронавируса, разрешив родителям прогулки с детьми, а также велопрогулки. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин в ходе брифинга.

"С завтрашнего дня родители у нас могут выходить на прогулки с детьми, также разрешаются велопрогулки. При этом детские и спортивные площадки по-прежнему будут закрыты, поскольку у нас есть данные, подтверждающие то, что вирус на такой поверхности живет очень долго. И если мы их откроем, то риск [заражения] возрастает", - сказал Фокин.

В местах скопления людей теперь необходимо будет носить не только маски, но перчатки. "Ни в отношении масок, ни в отношении перчаток не используется термин "медицинские". Годятся любые бытовые", - пояснил глава департамента.

С 12 мая в регионе могут возобновить свою работу промышленные предприятия при условии соблюдения новых регламентов безопасности. Торговые центры по-прежнему будут закрыты.

В Ивановской области в настоящий момент зарегистрировано 653 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 58 за минувшие сутки, семь человек умерли.