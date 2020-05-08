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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко гордится медиками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом

Медицинские работники, сталкиваясь с коронавирусной инфекцией, также заболевают, отметил глава Минздрава

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко гордится медицинскими работниками, которые оказывают помощь пациентами с коронавирусной инфекцией или пожертвовали собственной жизнью ради спасения других.

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"Медицинские работники, к сожалению, сталкиваясь с коронавирусной инфекцией, также заболевают, и в том числе мы имеем тяжелые исходы. Мне хочется сказать, наверное, слова гордости за наших коллег, которые, в том числе, отдали жизнь при оказании этой медицинской помощи. Сегодня наши коллеги в том числе находятся в тяжелом состоянии и в медицинских организациях", - сказал он в пятницу на заседании президиума фракции "Единая Россия".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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