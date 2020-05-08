Роспотребнадзор исключил возможность заражения коронавирусом через вентиляцию

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Человек не может заразиться новой коронавирусной инфекцией через вентиляцию в здании или кондиционеры, заявили в пятницу в Роспотребнадзоре.

"Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах", - ответили на вопрос портала стопкоронавирус.рф в ведомстве.

Ранее Минздрав РФ рекомендовал отказаться от использования кондиционеров в медицинских учреждениях, так как они повышают риск распространения коронавируса в непроветриваемых помещениях. В министерстве рекомендовали отдавать предпочтение "эффективной механической вентиляции или максимальному постоянному проветриванию".

Как пояснял в беседе с ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, сами по себе кондиционеры опасности не представляют, если воздух в помещении уже не содержит в себе коронавирус. Тем не менее он призвал тщательно обрабатывать кондиционеры после зимы, так как на них могут обитать бактерии.