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В детских садах Адыгеи продлили принятые из-за коронавируса ограничительные меры

Они будут действовать до особого распоряжения

МАЙКОП, 8 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, принятые из-за сложной эпидемической обстановки в связи с ростом в Адыгее числа заболевших COVID-19, продлены в детских садах республики с 12 мая до особого распоряжения, сообщил ТАСС в пятницу министр образования и науки региона Анзаур Керашев.

"Детские сады республики с 12 мая по-прежнему будут закрыты до особого распоряжения. Мы руководствуемся рекомендациями Роспотребнадзора и решением оперативного штаба республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

В Адыгее 138 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи обязали население республики к ношению масок и перчаток с 12 мая, это решение принято на заседании оперативного штаба региона. Контроль над соблюдением нововведения возложен на руководителей организаций.

По данным оперштаба республики, в Адыгее на лечении с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом находятся 154 человека. С начала пандемии общее количество выздоровевших от COVID-19 в регионе составило 99 человек, умерли семь человек.

Теги
РоссияАдыгея
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