Косачев: РФ предлагает Сербии вместе установить имена павших на Балканах советских воинов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия предлагает Сербии совместными усилиями установить имена более тысячи солдат Красной армии, павших на территории республики во время Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе онлайн-конференции "Поклонимся великим тем годам", посвященной 75-летию Победы.

По данным Министерства обороны РФ, в Сербии находятся 14 братских захоронений, где покоятся останки 5 257 советских воинов, имена 1 126 из них остаются неизвестными, отметил сенатор.

"Я хотел бы использовать сегодняшний видеомост для того, чтобы предложить запустить совместную инициативу по установлению этих имен и восстановлению памяти о героях той войны, тех солдатах Красной армии, которые вместе со своими братьями по оружию - сербами - отдавали свои жизни на алтарь Победы, освобождая тогдашнюю Югославию", - сказал Косачев. Он выразил надежду на то, что Сербия откликнется на этот призыв.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия и Сербия вместе сохраняют память о великой жертве борцов с нацизмом. По словам Косачева, страны подтвердили это 7 мая в ходе парламентской онлайн-конференции, посвященной 75-летию Победы, в которой приняли участие представители 17 стран СНГ и Европы. "И в ходе вчерашнего моста, сегодняшнего видеомоста, я уверен, в любых других обстоятельствах мы раз за разом убеждаемся в том, что мы совершенно одинаково гордимся подвигом наших отцов и дедов, победивших в той войне нацизм", - заключил парламентарий.