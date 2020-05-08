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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Кировской области опровергли информацию о голодовке в инфекционном госпитале

Ранее в соцсетях появилась видеозапись разговора пациентов и врачей госпиталя, где пациенты жалуются, что им не сообщают результаты анализов на коронавирус и при этом не разрешают покинуть больницу

КИРОВ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Кировской области опровергли опубликованную в СМИ информацию о том, что несколько пациентов инфекционного госпиталя в Кирове объявили голодовку, протестую таким образом против замалчивания врачам результатов текстов на коронавирус.

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По данным kirov-portal.ru, в соцсетях ранее появилась видеозапись разговора пациентов и врачей инфекционного госпиталя в Ганино в Кирове, где пациенты жалуются, что им не сообщают результаты взятых анализов на коронавирус и при этом не разрешают покинуть больницу. В пятницу Telegram-канал Baza опубликовал обращение к министру здравоохранения региона Андрею Черняеву, в котором заявители пишут, что вынуждены объявить голодовку

"В настоящее время информация о положительных результатах лабораторных обследований на COVID доведена до пациентов индивидуально. Факт отказа заявителей от приема пищи не подтвержден. На сегодняшний день инцидент разрешен", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В пресс-службе уточнили, что пациентам разъяснили необходимость продолжения лечения в условиях стационара.

В Кировской области из инфекционных госпиталей выписаны 45 человек, общее число выздоровевших составляет 188 человек. За минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения инфекцией нового типа, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 781.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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