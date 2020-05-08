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75-летие Победы

В Пензе ко Дню Победы поставили на ход танк Т-34

Боевая машина будет участвовать в пензенском параде Победы

ПЕНЗА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники промышленных предприятий Пензенской области восстановили и поставили на ход танк Т-34, который около 40 лет назад был установлен в качестве монумента в центре Пензы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

Работы по восстановлению танка, который с 1981 года находился на постаменте в центре Пензы, начались в июле 2019 года по инициативе главы региона Ивана Белозерцева.

"Спасибо всем, кто участвовал в восстановлении танка Т-34, одного из символов Победы. <…> Этот танк обязательно будет участвовать в пензенском параде Победы. Праздничные торжества обязательно состоятся, но чуть позже, когда исчезнет угроза распространения коронавируса. Этот танк, который пройдет впереди Бессмертного полка под знаменем Победы, обязательно увидят люди", - приводят в сообщении слова Белозерцева, который в пятницу осмотрел боевую машину.

В работах по восстановлению танка приняли участие около 20 пензенских предприятий. Промышленники заменили его рычаги управления, стартер, двигатель и генератор. К настоящему времени завершены испытания машины, доработан ее внешний вид.

Выпущенный в 1946 году танк был в 1981 году установлен на постамент у Пензенского краеведческого музея в память о том, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в фонд обороны страны более 129 млн рублей. На эти средства были построены танковая колонна "Пензенский комсомолец", а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

Теги
РоссияПензенская область75-летие Победы
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