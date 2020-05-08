Редкие пассажиры и медицинский контроль. Работа римского аэропорта во время пандемии

РИМ, 8 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Международный аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Риме не прекращал работу ни на один день в условиях пандемии. И это, несмотря на то, что объем пассажирских перевозок сократился в последние два месяца на 90%.

"Сейчас из и во Фьюмичино осуществляются в среднем 50-60 рейсов в день, а в нормальной ситуации мы говорили о среднем трафике 1-1,1 тыс. рейсов. То есть реальное сокращение произошло более чем на 90%", - рассказал в пятницу корреспонденту ТАСС директор управления аэропортом Иван Бассато. Многие авиакомпании, включая "Аэрофлот", на фоне распространения коронавируса прекратили совершать регулярные перевозки в Рим, хотя все вывозные рейсы осуществлялись именно из Фьюмичино. Основная работающая компания, не прекращавшая деятельность, - Alitalia, которая летает по большей части по внутренним маршрутам и в некоторые европейские столицы.

На входе в аэропорт мужчина средних лет в маске с небольшим чемоданом. На вопрос, куда отправляется, он ответил: "В Милан. Я по работе постоянно езжу между Римом и Миланом. В этот период приходилось ездить иногда на машине", - пояснил пассажир. Молодая девушка в зоне вылета пояснила корреспонденту ТАСС, что отправляется в Париж. "У меня заболел близкий человек, и я лечу к нему", - пояснила она. Студентка Моника на прилете пояснила, что возвращается из-за рубежа, где училась.

Всем прибывающим в Италию предстоит прохождение 14-дневнего карантина. Исключение составляют только те, кто прибывает сроком менее чем на 72 часа. Туристов в Италию не пускают примерно с 10 марта. Путешествовать разрешается только по определенным причинам, к которым относятся рабочая необходимость и проблемы со здоровьем.

Одной из первых международных авиакомпаний, возобновивших пассажирские перевозки, стала Qatar Airways, которая летает по маршруту Рим - Доха. "А из Дохи пассажиры могут дальше летать в другие точки", - рассказал один из сотрудников компании на стойке регистрации. По его словам, пассажиров очень мало - от 15 до максимум 30. "Раньше мы говорили о совсем других цифрах", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Lufthansa возобновила полеты во Франкфурт, а KLM - в Амстердам. По словам Бассато, в ближайшее время Air France планирует возобновить полеты в Париж. "Многое будет зависеть от решений как правительства Италии, так и других стран. Мы надеемся на постепенное оживление после 18 мая, но очевидно, что процесс восстановления до уровня "до пандемии" будет очень долгим", - сказал топ-менеджер.

Услуги первой необходимости

Речи об открытии магазинов на территории аэропорта пока не идет. Как пояснил Бассато, решения о возобновлении торговой деятельности будет зависеть от прироста числа пассажиров. "Мы рассчитываем при благоприятном ходе событий, что трафик немного увеличится к июню-июлю, но сейчас прогнозировать сложно", - указал топ-менеджер. По его словам, пространство аэропорта задействовано сейчас едва на 25%. Один из терминалов закрыт. Многие работники переведены на пособие по временной безработице. Всего в римском аэропорту работают около 40 тыс. человек в обслуживающих и прочих компаниях. "Сложно сказать, сколько именно из них сейчас без работы, потому что они не подчиняются напрямую аэропорту", - пояснил Бассато.