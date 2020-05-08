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Пандемия коронавируса нового типа

Редкие пассажиры и медицинский контроль. Работа римского аэропорта во время пандемии

Трафик аэропорта сократился более чем на 90%
Описание
© Вера Щербакова/ТАСС

РИМ, 8 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Международный аэропорт Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Риме не прекращал работу ни на один день в условиях пандемии. И это, несмотря на то, что объем пассажирских перевозок сократился в последние два месяца на 90%.

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"Сейчас из и во Фьюмичино осуществляются в среднем 50-60 рейсов в день, а в нормальной ситуации мы говорили о среднем трафике 1-1,1 тыс. рейсов. То есть реальное сокращение произошло более чем на 90%", - рассказал в пятницу корреспонденту ТАСС директор управления аэропортом Иван Бассато. Многие авиакомпании, включая "Аэрофлот", на фоне распространения коронавируса прекратили совершать регулярные перевозки в Рим, хотя все вывозные рейсы осуществлялись именно из Фьюмичино. Основная работающая компания, не прекращавшая деятельность, - Alitalia, которая летает по большей части по внутренним маршрутам и в некоторые европейские столицы.

На входе в аэропорт мужчина средних лет в маске с небольшим чемоданом. На вопрос, куда отправляется, он ответил: "В Милан. Я по работе постоянно езжу между Римом и Миланом. В этот период приходилось ездить иногда на машине", - пояснил пассажир. Молодая девушка в зоне вылета пояснила корреспонденту ТАСС, что отправляется в Париж. "У меня заболел близкий человек, и я лечу к нему", - пояснила она. Студентка Моника на прилете пояснила, что возвращается из-за рубежа, где училась.

Всем прибывающим в Италию предстоит прохождение 14-дневнего карантина. Исключение составляют только те, кто прибывает сроком менее чем на 72 часа. Туристов в Италию не пускают примерно с 10 марта. Путешествовать разрешается только по определенным причинам, к которым относятся рабочая необходимость и проблемы со здоровьем. 

Одной из первых международных авиакомпаний, возобновивших пассажирские перевозки, стала Qatar Airways, которая летает по маршруту Рим - Доха. "А из Дохи пассажиры могут дальше летать в другие точки", - рассказал один из сотрудников компании на стойке регистрации. По его словам, пассажиров очень мало - от 15 до максимум 30. "Раньше мы говорили о совсем других цифрах", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Lufthansa возобновила полеты во Франкфурт, а KLM - в Амстердам. По словам Бассато, в ближайшее время Air France планирует возобновить полеты в Париж. "Многое будет зависеть от решений как правительства Италии, так и других стран. Мы надеемся на постепенное оживление после 18 мая, но очевидно, что процесс восстановления до уровня "до пандемии" будет очень долгим", - сказал топ-менеджер.

Услуги первой необходимости

Речи об открытии магазинов на территории аэропорта пока не идет. Как пояснил Бассато, решения о возобновлении торговой деятельности будет зависеть от прироста числа пассажиров. "Мы рассчитываем при благоприятном ходе событий, что трафик немного увеличится к июню-июлю, но сейчас прогнозировать сложно", - указал топ-менеджер. По его словам, пространство аэропорта задействовано сейчас едва на 25%. Один из терминалов закрыт. Многие работники переведены на пособие по временной безработице. Всего в римском аэропорту работают около 40 тыс. человек в обслуживающих и прочих компаниях. "Сложно сказать, сколько именно из них сейчас без работы, потому что они не подчиняются напрямую аэропорту", - пояснил Бассато.

Описание
© Вера Щербакова/ТАСС

Но есть две точки, которые не прекращали работу. Это - бар и ресторан. Как пояснили корреспонденту ТАСС, они относятся к услугам первой необходимости в сфере транспортных услуг. Однако пообедать сюда приходят в основном сотрудники аэропорта и полицейские.

Обработка аэропорта 

Фьюмичино полностью готов к приему пассажиров. Дважды в день санитарной обработке подвергаются внешние пространства около аэропорта. Внутренние помещения здания терминала, включая все транспортные ленты, пункты досмотра и тележки для багажа постоянно обрабатываются специальными средствами, которые используются для дезинфекции в больницах.

"Внутри аэропорта вируса нет! - утверждает Бассато. - Мы регулярно берем пробы и проводим тесты на вирусное и бактериологическое заражение". По его словам, достаточно безопасны и самолеты. "У самолета есть свои недостатки, такие как небольшое пространство, где сложно соблюдать дистанцию. Но сами самолеты и их система воздухоснабжения спроектированы так, чтобы снизить риск любого заражения. В вентиляционных системах используются фильтры, которые способны не пропускать частицы гораздо меньшего размера, чем коронавирус. А полная смена воздуха происходит до 20-30 раз в час, то есть до двух раз в минуту", - рассказал специалист.

Описание
© Вера Щербакова/ТАСС

Кроме того, во Фьюмичино, одном из первых аэропортов, где еще в конце января начали проводить медицинский контроль, установлено более 80 тепловизоров, в том числе рассчитанных на массовую проверку. "Одна из основных мер - это контроль за температурой тела как пассажиров, так и сотрудников аэропорта. Мы уже раньше начали такую проверку, и она не прекращалась все это время. Некоторые аппараты могут измерять температуру одновременно у 16 человек", - рассказал Бассато. Кроме того, будут применяться и мобильные тепловизоры в разных точках аэропорта. По всему терминалу уже установлены большие панели с напоминаниями о мерах предосторожности: дистанция не менее 1-2 м, обязательная дезинфекция рук и использование маски. На полу у стоек регистрации и точек прохождения контроля уже появилась необходимая разметка, а в ряде мест - распылители антисептика.

Бассато уверен, что мир не останется без авиационного сообщения и путешествий. "Они просто изменятся", - сказал он. 

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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