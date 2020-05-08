Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив "Мюнхенский сговор" и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Война за память" на телеканале "Россия-1" .

"Ведь посмотрите, что тогда произошло. Вот это и есть сговор, секретная часть. Написанная, не написанная, но это все в документах у нас есть. И Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну, почему же, почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что не раз говорил о том, как складывались годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Он сделал акцент на том, что "в Советском Союзе все это прекрасно помнили и знали". "Ведь Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт. Никто же не поддержал. Более того, в тридцать восьмом году ведущие западные страны - и Великобритания, и Франция - встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию", - напомнил глава российского государства.

По его мнению, "как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя". "Больше того: напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально, именно с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии - Тишинскую область и еще один прилегающий район, - подчеркнул Путин. - Напрямую, Гитлер прямо - у нас же документы есть, - прямо говорит: "Мне было непросто представлять ваши интересы в Мюнхене, но [я] это сделал". На это Польша, заметил президент РФ, ответила с благодарностью. "Даже по дням расписали. Гитлер говорит: "Только не заходите в Чехословакию в один день с нами, на следующий день". "Ну, это прямой сговор", - добавил Путин.

Президент привел оценки крупнейших политических деятелей того времени, которые заявили, что "война теперь неизбежна". "И война началась. Причем же Советский Союз здесь? Советский Союз был вообще последним из крупнейших держав, которые подписали с Германией пакт о ненападении. До этого все подписали. И что же, это основание, чтобы обвинять Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны?" - резюмировал глава государства.

30 сентября 1938 года в Мюнхене на встрече Адольфа Гитлера с премьер-министрами Великобритании, Франции и Италии Невиллом Чемберленом, Эдуардом Даладье и Бенито Муссолини было подписано соглашение, согласно которому Чехословакия должна была передать Судетскую область Германии с 1 по 10 октября 1938 года; территориальные притязания Венгрии и Польши должны были быть удовлетворены в течение трех месяцев за счет Чехословакии. Соглашение было подписано 30 сентября, в тот же день чехословацкое правительство приняло его без одобрения Национального собрания. В 1939 году Чехословакия была оккупирована Германией.

Попытка переписать историю

Путин считает, что попытки переписать историю происходят в тех странах, где идет внутриполитическая борьба, и некоторым силам нужно "взбодрить электорат".

Глава государства согласился с тем, что в современном мире есть риск возрождения нацизма. "Думаю, что риск возрождения нацизма есть, но он не связан с попытками переиначить, переписать историю. Вообще это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню", - сказал Путин.

По его мнению, "это инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны, и всячески муссируют эту проблему".

"Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах. И те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом", - полагает президент.