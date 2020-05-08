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Пандемия коронавируса нового типа

Число выздоровлений за сутки в Ростовской области приблизилось к числу заражений COVID-19

В регионе за сутки зафиксировано 67 выздоровевших и 80 заболевших жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших пациентов с COVID-19 за сутки в Ростовской области составило 67 человек, в то время как число новых подтвержденных случаев - 80, сообщается на официальном сайте правительства региона.

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"Выздоровели 262 человека", - говорится в сообщении. Накануне количество выздоровевших составляло 195 человек.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 8 мая число инфицированных в Ростовской области достигло 1594 человека. В тяжелом состоянии находятся 15 человек, 16 человек умерли. Под медицинским наблюдением находятся 6939 человек. Лаборатории области за сутки провели 2356 тестов на коронавирусную инфекцию.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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