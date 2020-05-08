Посольство РФ в Латвии организует празднование 75-летия Победы, учитывая условия пандемии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пандемия внесла изменения в программу празднования 75-летия Победы в Латвии, но торжества состоятся в том или ином формате. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

"Коронавирус внес значительные коррективы в жизнь Латвии. <...> В связи с этим организаторам из числа общественных объединений наших соотечественников пришлось отменить традиционные торжества в рижском Парке Победы 9 мая, - сказал дипломат. - Придется, к сожалению, отказаться и от проведения праздничного приема в День Победы от имени послов России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и Узбекистана в Латвии в честь наших уважаемых ветеранов".

Посол отметил, что по окончании действия режима ЧС посольство планирует вручить юбилейные медали ветеранам. По его словам, торжественные возложения к памятнику воинам-освободителям Риги и Латвии от фашизма в столичном Парке Победы, а также на братских воинских захоронениях в Риге пройдут строго в соответствии с требованиями ЧС.

"Не исключаем возможности использовать для торжеств другие важные как для нашей страны, так и для Латвийской Республики даты - 22 июня и 13 октября - День освобождения Риги и Латвии от фашизма, - добавил Лукьянов - Планируем активнее привлекать внимание к событиям вокруг знаменательной даты на страницах посольства в интернете, проводить соответствующие информационные кампании и мероприятия без личного присутствия граждан - в онлайн-формате".

Часть таких мероприятий, как, например, подготовка юбилейных изданий журналов, посвященных наступлению советских войск в Прибалтике, посольство рассчитывает реализовать в ранее установленные сроки, уточнил он.