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75-летие Победы

Лукьянов: посольство РФ в Латвии приложит все усилия для достойного чествования ветеранов

Мир должен помнить про неоплатный долг перед героями, спасшими человечество, отметил глава дипмиссии

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии неизменно будет содействовать достойному чествованию ветеранов, перед подвигом и мужеством которых мир в неоплатном долгу. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

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"Спешу заверить, что мы неизменно посодействуем организации традиционных мероприятий по случаю празднования Великой Победы - встречи в июне-июле делегатов ветеранских и общественных организаций на Кургане Дружбы (на стыке территорий России, Белоруссии, Латвии), а также реконструкции событий поистине исторического значения - форсирования советскими войсками озера Киш в октябре 1944 года", - сказал дипломат.

"Мы также охотно откликаемся на приглашения принять участие в начинаниях, приуроченных к празднованию Дня Победы, инициаторами которых выступают различные объединения российских соотечественников", - отметил посол.

Лукьянов подчеркнул, что мир должен помнить про неоплатный долг перед героями, спасшими человечество. "Прежде всего желаю ветеранам здоровья, счастливого долголетия и оптимизма. Ветераны должны знать, что мы в неоплатном долгу перед ними, их подвиг, мужество и верность Родине являются для нас высоким стандартом, которому мы обязаны следовать. Они одержали Великую Победу и спасли мир. Низкий вам поклон, дорогие ветераны", - сказал посол.

Теги
ЛатвияРоссия75-летие Победы
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